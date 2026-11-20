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भाजपा हिमाचल प्रदेश के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी एवं पूर्व वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के विधानसभा में राफेल विमान खरीद और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए बयान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मंत्री से बयान के समर्थन में प्रमाण सार्वजनिक करने और यदि उनके वक्तव्य से भारतीय सेना के सम्मान को ठेस पहुंची है, तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। सूरत नेगी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, भारतीय सेना और सैन्य अभियानों जैसे संवेदनशील विषयों पर किसी भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राफेल खरीद में यदि मंत्री के पास किसी तरह की अनियमितता या भ्रष्टाचार से जुड़े प्रमाण हैं तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए बयान का वास्तविक आशय भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने चीन और पाकिस्तान से जुड़े विषयों पर मंत्री की पूर्व टिप्पणियों की भी तथ्यात्मक समीक्षा करने की मांग उठाई। इसके साथ ही उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और हिमाचल प्रदेश सीआईडी से इन बयानों का संज्ञान लेने का आग्रह किया। सूरत नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वीरभूमि है और यहां के हजारों सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात हैं। ऐसे में भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान से जुड़े विषयों पर बिना प्रमाण सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि किन्नौर अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिला है, इसलिए यहां के जनप्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। मंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के साथ किन्नौर की सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए। सूरत नेगी ने मंत्री जगत सिंह नेगी से अपने बयान पर स्थिति स्पष्ट करने और आवश्यकता पड़ने पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा राजनीति का विषय नहीं, बल्कि देश के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा मामला है।