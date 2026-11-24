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. बैठक में मिड-डे मील वर्कर की विभिन्न समस्याओं बारे की चर्चा



संवाद न्यूज एजेंसी

ननखड़ी (रामपुर बुशहर)। सीटू से संबंधित मिड-डे मील वर्कर यूनियन ब्लॉक ननखड़ी की बैठक मंगलवार को हुई। बैठक में 1, 2 और 3 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले मजदूर संसद मार्च को सफल बनाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक की अध्यक्षता ननखड़ी सदस्य अंजली ने की। सीटू नेता राहुल विद्यार्थी ने कहा कि मिड-डे मील वर्कर लंबे समय से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बावजूद बेहद कम मानदेय पर काम करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्करों को साल में केवल 10 महीने का मानदेय दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम वेतन, 12 महीने का वेतन, पेंशन, पीएफ और ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं से वंचित रखा गया है। उन्होंने मांग उठाई कि मिड-डे मील वर्करों को न्यूनतम वेतन दिया जाए, उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाए। साल के सभी 12 महीनों का वेतन सुनिश्चित करने के साथ पेंशन, पीएफ और ईएसआई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। राहुल विद्यार्थी ने सभी वर्करों से एकजुट होकर 1 से 3 दिसंबर तक दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले मजदूर संसद मार्च में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। बैठक में उपस्थित वर्करों ने दिल्ली रैली को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया।