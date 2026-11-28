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. 30 नवंबर तक खिलाड़ियों का पंजीकरण करवाने के निर्देश

संवाद न्यूज़ एजेंसी

ठियोग (रामपुर बुशहर)।

युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने और उन्हें खेल गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने खेलो हिमाचल–चिट्टा मुक्त अभियान शुरू किया है। इसके तहत ठियोग उपमंडल में भी विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। एसडीएम शशांक गुप्ता ने उपमंडल के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को पात्र विद्यार्थियों की भागीदारी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की योजना के अनुसार दिसंबर 2026 से मार्च 2027 तक प्रदेशभर में तीन चरणों में प्रतियोगिताएं होंगी। पहले उपमंडल, उसके बाद जिला और अंत में राज्य स्तर पर मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। अभियान में 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवक और युवतियां भाग ले सकेंगे। इसके तहत क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती, रस्साकशी, फुटबॉल और बास्केटबॉल सहित विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। एसडीएम शशांक गुप्ता ने शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने संस्थानों के पात्र विद्यार्थियों का आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। खिलाड़ियों का पंजीकरण 30 नवंबर तक पूरा करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यह अभियान युवाओं को नशे से दूर रखने के साथ उनकी ऊर्जा को सकारात्मक गतिविधियों में लगाने की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों से अभियान को सफल बनाने के लिए सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया।