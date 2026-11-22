Rampur Bushahar News: सूर्यवंशी ट्रांसपोर्ट सोसायटी बायल में लक्की ड्रॉ से 10 सदस्यों का चयन
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:10 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:10 PM IST
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रामपुर बुशहर। निरमंड उपमंडल की सूर्यवंशी ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसायटी बायल में नए ट्रकों के लिए आयोजित लकी ड्रॉ के माध्यम से 10 सदस्यों का चयन किया गया। सोसायटी को 10 नए ट्रकों की आवश्यकता थी। इसके लिए कुल 32 सदस्यों ने आवेदन किया था। सोसायटी के प्रधान यशवंत नेगी की अध्यक्षता में आयोजित लकी ड्रॉ की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न करवाई गई ताकि सभी आवेदकों को समान अवसर मिल सके। ड्रॉ के माध्यम से चयनित सदस्यों में अवेरी के दीपेंद्र और राजेंद्र, बाहवा के राजेंद्र, यशवंत और लोकेंद्र, बायल के शमशेर और यूनुस शरीफ, पोखनी के विजय, कोयल के इस्माइल और दीप चंद शामिल हैं। सोसायटी पदाधिकारियों ने सभी चयनित सदस्यों को बधाई दी। इस मौके पर सोसायटी के सचिव संजय ठाकुर, कोषाध्यक्ष राजेश शर्मा, युगल ठाकुर, गडेज प्रधान प्रकाश जोशी, भावा के उपप्रधान लोकेंद्र ठाकुर सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
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