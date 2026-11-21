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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। उपमंडल रामपुर की दरकाली पंचायत में स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (वीएचएसएनसी) की मासिक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पंचायत के उपप्रधान टेक सिंह बदरेल ने की। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्करों, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों और वार्ड सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में पंचायत क्षेत्र में शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने समेत ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा गांव में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आगामी मौसम को देखते हुए साफ-सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सभी सदस्यों से गांव में स्वच्छता अभियान चलाने और ग्रामीणों को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी योजनाओं के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया गया। उपप्रधान टेक सिंह बदरेल ने कहा कि पंचायत को स्वस्थ, स्वच्छ और जागरूक बनाने के लिए सभी विभागों और जनप्रतिनिधियों का आपसी सहयोग जरूरी है। उन्होंने सभी सदस्यों से अपने-अपने क्षेत्रों में स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े विषयों पर सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।