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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत तकनीकी कर्मचारी महासंघ की रामपुर इकाई की शुक्रवार को रामपुर में बैठक हुई। बैठक में पेंशनरों और कर्मचारियों की समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान रामपुर इकाई की कार्यकारिणी का गठन किया गया। गोपाल ठाकुर को अध्यक्ष चुना गया। कार्यकारिणी में नारायण सिंह को उपाध्यक्ष, रामकृष्ण शर्मा को कोषाध्यक्ष, सोनू राम को सचिव और ईश्वर को प्रमुख सलाहकार की जिम्मेदारी सौंपी गई। झाकड़ी से कमलानंद को उपप्रधान, ननखड़ी से भूपेंद्र को उपप्रधान और संदीप कुमार को प्रेस सचिव चुना गया। चुनाव प्रक्रिया प्रांतीय महामंत्री चमन लाल शर्मा की देखरेख में संपन्न हुई। वहीं, बैठक में कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को लेकर बिजली प्रबंधन के समक्ष पांच प्रमुख मांगें उठाई गईं। महासंघ ने मांग पत्र के माध्यम से रिक्त पदों को भरने, उपमंडलों में पर्याप्त स्टाफ तैनात करने, सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने और जर्जर कार्यालय भवनों को बदलने की मांग की है। महासंघ की प्रमुख मांगों में फील्ड कर्मचारियों और लाइनमैन के रिक्त पदों को पदों की संख्या के अनुपात में डीपीसी के माध्यम से जल्द भरना शामिल है। रामपुर मंडल के अधीन रामपुर, ननखड़ी, सराहन और तकलेच उपमंडलों के सभी सेक्शनों में पर्याप्त फील्ड स्टाफ की नियुक्ति करने की मांग की गई है, ताकि बिजली व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके। महासंघ ने सभी सेक्शनों में फ्यूज तार, सेफ्टी शूज, दस्ताने, पीपीई किट, टेप, स्नो किट और सीढ़ियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। संगठन का कहना है कि फील्ड कर्मचारियों को काम के दौरान जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाना बेहद आवश्यक है। वर्षों से कार्यालयों में तैनात फील्ड कर्मचारियों को वापस फील्ड में भेजने के आदेश जारी करने की मांग की गई है। वहीं, सेक्शन कार्यालयों की जर्जर और असुरक्षित हालत को देखते हुए इन्हें अन्य सुरक्षित भवनों में स्थानांतरित करने की मांग भी प्रबंधन के समक्ष रखी गई है। बैठक में उपमंडलों में अधिक से अधिक सदस्यों को संगठन से जोड़ने के लिए इकाई प्रधान गोपाल ठाकुर को अधिकृत किया गया। महासंघ ने उम्मीद जताई कि प्रबंधन कर्मचारियों की इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द समाधान करेगा।