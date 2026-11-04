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Rampur Bushahar News: पेंशनरों ने लंबित एरियर और वित्तीय लाभ जारी करने की उठाई मांग

Wed, 04 Nov 2026 11:34 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:34 PM IST
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छौहारा इकाई की बैठक में पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता देने पर पेंशनर कल्याण संघ ने जताया सरकार का आभार
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संवाद न्यूज एजेंसी

रोहड़ू। पेंशनर कल्याण संघ छौहारा इकाई की बैठक सहकारी भवन विडगांग में अध्यक्ष दीपन ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से हाल ही में पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने के निर्णय का स्वागत करते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया गया। बैठक के दौरान पेंशनरों से जुड़े विभिन्न लंबित वित्तीय मामलों पर भी चर्चा की गई। संघ ने सरकार से महंगाई भत्ते के लंबित एरियर और वर्ष 2016 से 2022 तक के वेतनमान के एरियर का भुगतान जल्द करने की मांग उठाई। सदस्यों ने कहा कि पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभ जारी करने के लिए सरकार को जल्द उचित कदम उठाने चाहिए। बैठक में महासचिव महेंद्र शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामगुरु संगटान, कोषाध्यक्ष जिशन लाल धनियाण, संयुक्त सचिव फीडू राम, सचिव कली राम बश्टूवाण और प्रबंध सचिव रोशन लाल सिंगटा सहित करीब 120 सदस्य उपस्थित रहे।
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