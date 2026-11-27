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पुलिस के अनुसार, 1.64 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति पहले ही जब्त

अधिनियम के तहत निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या 52 पहुंची

संवाद न्यूज एजेंसी

ठियोग (रामपुर बुशहर)। शिमला पुलिस ने ठियोग के रहीघाट निवासी सोहन लाल उर्फ हैप्पी (38) को पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत हिरासत में लिया है। आरोपी को मॉडल केंद्रीय कारागार कंडा जिला शिमला में भेजा गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर नशा तस्करी से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप हैं। हिमाचल प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी ने आरोपी के खिलाफ 25 नवंबर 2026 को निरोध आदेश जारी किया था। इसके तहत अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत तीन माह की निरोध अवधि निर्धारित की गई। आदेश के अनुपालन में पुलिस ने 26 नवंबर को उसे रहीघाट स्थित उसके निवास से हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी से संबंधित नशा तस्करी के मामलों की जांच के दौरान कथित तौर पर अपराध से अर्जित संपत्तियों की भी पहचान की गई थी। इस कार्रवाई के तहत 1.64 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के नेटवर्क को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत निरोध एक निवारक कार्रवाई है, जिसका उद्देश्य नशे के अवैध कारोबार में संलिप्तता के आरोपों वाले व्यक्तियों को ऐसी गतिविधियां जारी रखने से रोकना है। इस कार्रवाई के साथ ही शिमला पुलिस की ओर से इस अधिनियम के तहत निरुद्ध किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 52 हो गई है। एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।