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. तीन पंचायतों के 12 महिला मंडलों की महिलाओं ने लिया प्रतियोगिता में भाग

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर।

कलेड़ा-मझेवटी में रविवार को कांग्रेस जोन की बैठक हुई। इस दौरान महिला मंडलों की रस्साकशी प्रतियोगिता करवाई गई। प्रतियोगिता में क्षेत्र की तीन पंचायतों के 12 महिला मंडलों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ कैलाश फेडरेशन के निदेशक त्रिलोक भलूनी ने किया। प्रतियोगिता के दौरान महिला मंडलों के बीच रोचक मुकाबले देखने को मिले। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला महिला मंडल खनेवली और महिला मंडल मडोली के बीच हुआ। दोनों टीमों के बीच कड़ा और रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। अंततः महिला मंडल मडोली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खनेवली को पराजित कर विजेता का खिताब अपने नाम किया। विजेता महिला मंडल मडोली को 11 हजार रुपये की नकद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। वहीं, प्रतियोगिता में शामिल प्रत्येक महिला मंडल को एक-एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर आयोजकों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला मंडलों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने और महिलाओं को सामाजिक एवं सामुदायिक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से इस तरह के आयोजन महत्वपूर्ण हैं। प्रतियोगिता के जरिये महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ-साथ आपसी मेलजोल, सहयोग और एकजुटता को मजबूत करने का अवसर भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं का उत्साह देखते ही बना।