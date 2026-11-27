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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। लूहरी हाइड्रो परियोजना प्रभावित किसानों की लंबित मांगों को लेकर नीरथ में शुक्रवार को दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। लूहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रभावित सचिवालय कमेटी के आह्वान पर शमाथला पंचायत के प्रभावित किसानों ने भी प्रदर्शन में भाग लिया। इस दौरान हिमाचल किसान सभा के राज्य अध्यक्ष राकेश सिंघा, डॉ. ओंकार शाद, लूहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रभावित कमेटी के महासचिव देवकी नंद, कृष्णा राणा, किसान सभा के जिला अध्यक्ष रंजीत ठाकुर और सचिव पूर्ण ठाकुर ने कहा कि सरकार, प्रशासन और सतलुज जल विद्युत निगम प्रभावित किसानों की समस्याओं का समाधान करने में विफल रहे हैं। बार-बार समझौते और सहमति बनने के बावजूद लंबित मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परियोजना में जमीन देने वाले 23 परिवारों को आज तक एकमुश्त राशि नहीं मिली है। किसान सभा के साथ सहमति बनी थी कि प्रभावित परिवारों को यह राशि तुरंत जारी की जाएगी, लेकिन लंबे समय बाद भी भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि पंचायत नित्थर, भुट्टी, करांगला और बड़ाच में मकानों में आई दरारों का सर्वे होने के बावजूद प्रभावित परिवारों को मुआवजा नहीं दिया गया है। वहीं, परियोजना से उड़ने वाली धूल के कारण फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा भी किसानों को नहीं मिला है। इससे प्रभावित किसानों में भारी रोष है। किसान सभा के नेताओं ने कहा कि लूहरी परियोजना प्रभावित किसानों की मांगों को लेकर उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। जब तक सभी लंबित मांगों का समाधान नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। धरने में काकू, दाता राम, ऋषि, नरेश, अंकुश, अशोक, धान सिंह, हेमलता, रंजना, अनीता, सरोज, मजना, सुरेखा, चमन और वीर सिंह सहित अन्य प्रभावित किसान मौजूद रहे।

प्रशासन और एसजेवीएन के प्रति जताया रोष, मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी