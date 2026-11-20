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मालवीय नगर दिल्ली से ढूंढकर परिजनों को सौंपा

फागू के स्कूल में 11वीं कक्षा का छात्र है किशोर



संवाद न्यूज एजेंसी

ठियोग (रामपुर बुशहर)। ठियोग पुलिस ने घर से लापता हुए 16 वर्षीय किशोर को 32 घंटे के भीतर दिल्ली के मालवीय नगर से सकुशल तलाश कर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से परिवार ने राहत की सांस ली है। जानकारी के अनुसार, 17 नवंबर को ठियोग थाने में अभियोग संख्या 175/26, धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत 16 वर्षीय किशोर की गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा फागू स्थित एक स्कूल में 11वीं कक्षा का छात्र है। वह 16 नवंबर की रात घर पर बिना किसी को बताए कहीं चला गया था। किशोर अपना मोबाइल फोन भी घर पर ही छोड़ गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए ठियोग पुलिस ने तत्काल तलाश अभियान शुरू किया। पुलिस टीम ने लगातार प्रयास और जांच के बाद किशोर को दिल्ली के मालवीय नगर में सकुशल तलाश कर लिया और परिजनों को सौंपा दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि किशोर अपने माता-पिता को बिना बताए घूमने के उद्देश्य से घर से निकला था। राहत की बात यह रही कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 32 घंटे के भीतर उसे सुरक्षित ढूंढ़ निकाला। ठियोग पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की जा रही है। पुलिस की मुस्तैदी और समय पर की गई कार्रवाई से एक परिवार को बड़ी चिंता से राहत मिली और लापता किशोर सकुशल अपने परिजनों के पास पहुंच गया। एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने कहा कि लापता हुए युवक को परिजनों को सौंप दिया है।