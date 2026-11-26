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. प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से लगाई सुरक्षा और राहत की गुहार

संवाद न्यूज एजेंसी

नेरवा (रोहड़ू)। उपमंडल की सरांह पंचायत के गोरवा गांव में अचानक हुए भूस्खलन से दो सगे भाइयों के परिवारों पर संकट मंडरा गया है। दोनों के घरों के ठीक आगे जमीन धंस गई, जिससे सुरेश शर्मा और संजीव शर्मा के रिहायशी मकानों की नींव को नुकसान पहुंचा है। घरों के गिरने के खतरे को देखते हुए दोनों परिवारों ने एहतियातन प्रभावित कमरों को खाली कर दिया है। फिलहाल, परिवार घरों के सुरक्षित हिस्सों में रह रहे हैं। वर्तमान में मौसम साफ है, लेकिन आगामी सर्दियों में बारिश और बर्फबारी की आशंका ने प्रभावित परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन धंसने से घरों की नींव कमजोर हो गई है। ऐसे में मौसम खराब होने और नमी बढ़ने पर भूस्खलन का दायरा बढ़ सकता है, जिससे दोनों मकानों के पूरी तरह ढहने का खतरा है। घटना की सूचना मिलने पर पटवारी सराह ने टीम सहित मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया और स्थिति की रिपोर्ट तैयार की। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से जल्द सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। उन्होंने खतरे वाले हिस्से में डंगा लगाने के साथ उचित मुआवजा और राहत राशि प्रदान करने की गुहार लगाई है, ताकि उनके मकानों और परिवारों को सुरक्षित किया जा सके।