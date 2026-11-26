आनी क्षेत्र के नगान स्थित पेट्रोल पंप पर बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर वाहनों में हवा भरने (एयर फिलिंग) की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) बनाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आनी जैसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में अधिकांश लोग आवागमन के लिए निजी वाहनों पर निर्भर रहते हैं। क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन की सीमित सुविधा के चलते निजी वाहन लोगों की दिनचर्या का अहम हिस्सा हैं। ऐसे में पेट्रोल पंप पर ईंधन उपलब्ध करवाने के साथ हवा भरने और प्रदूषण जांच जैसी जरूरी सुविधाएं होना भी आवश्यक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप पर इन सुविधाओं के उपलब्ध न होने से उन्हें अनावश्यक रूप से समय और पैसा खर्च करना पड़ रहा है। विशेषकर, लंबी दूरी तय करने वाले वाहन चालकों को हवा की जांच और टायरों में हवा भरवाने के लिए दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। वहीं, पेट्रोल पंप के प्रवेश मार्ग पर बना ऊंचा रैंप भी वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। मुख्य सड़क से पेट्रोल पंप तक पहुंचने के लिए बनाए गए रैंप की ऊंचाई अधिक होने के कारण कम ग्राउंड क्लीयरेंस वाली कारों और छोटे वाहनों को वहां से गुजरने में दिक्कत होती है। रैंप पर चढ़ते और उतरते समय वाहनों के नीचे का हिस्सा और बंपर टकराने का खतरा बना रहता है। इससे वाहनों को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। वाहन चालकों का कहना है कि पेट्रोल पंप के प्रवेश मार्ग को वाहनों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए, ताकि छोटे-बड़े सभी वाहन आसानी से आवाजाही कर सकें।नगान पेट्रोल पंप में तैनात प्रबंधक जगदीश ने बताया कि पेट्रोल पंप पर पेश आ रही इन समस्याओं के संबंध में कंपनी को शिकायत भेजी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कंपनी की ओर से इन समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।