Rampur Bushahar News: दर्जा बढ़ा, डॉक्टर घटे... 24 आयुर्वेदिक संस्थानों में 17 पद खाली
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:47 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:47 PM IST
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आयुष आरोग्य मंदिरों में चिकित्सकों की कमी से ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा लाभ
. बागीपुल और रिवाड़ी के आयुष आरोग्य मंदिरों में भी डॉक्टर नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी
आनी (कुल्लू)। आनी विधानसभा क्षेत्र में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और बाद में आयुष आरोग्य मंदिरों के रूप में अपग्रेड तो कर दिया गया, लेकिन इनमें चिकित्सकों की तैनाती नहीं हो पाई। हालात यह हैं कि क्षेत्र के 24 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थानों में से 17 में चिकित्सकों के पद खाली पड़े हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। क्षेत्र के कराणा, बागीपुल और रिवाड़ी स्थित तीन आयुष आरोग्य मंदिरों को सबसे पहले अपग्रेड किया गया था, लेकिन आज इन तीनों संस्थानों में चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं। संस्थानों का दर्जा और नाम बदलने के बावजूद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। चिकित्सकों के तबादलों के बाद ग्रामीणों को उपचार के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। इसका सबसे अधिक असर दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है, जो छोटी-बड़ी बीमारियों के उपचार के लिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थानों पर निर्भर हैं। चिकित्सकों की कमी के चलते उपचार सेवाओं के साथ अन्य गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। संस्थानों में उपलब्ध उपकरणों का समुचित उपयोग और अन्य व्यवस्थाओं का संचालन भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इन संस्थानों को अपग्रेड करने के पीछे सरकार का उद्देश्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार ने प्रदेश सरकार से आयुर्वेदिक संस्थानों में खाली पड़े चिकित्सकों के पदों को जल्द भरने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य संस्थान डॉक्टरों के अभाव में चल रहे हैं। सरकार को केवल संस्थानों का दर्जा बढ़ाने के बजाय वहां चिकित्सकों की नियमित तैनाती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करनी चाहिए।
हेल्थ कैंप लगाकर देंगे राहत
जिन संस्थानों में चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं, वहां अन्य स्थानों से हेल्थ कैंप आयोजित कर लोगों को राहत देने का प्रयास किया जाएगा। खाली पदों की जानकारी विभाग को समय-समय पर भेजी जा रही है। — डॉ. नताशा, जिला आयुष अधिकारी
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. बागीपुल और रिवाड़ी के आयुष आरोग्य मंदिरों में भी डॉक्टर नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी
आनी (कुल्लू)। आनी विधानसभा क्षेत्र में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और बाद में आयुष आरोग्य मंदिरों के रूप में अपग्रेड तो कर दिया गया, लेकिन इनमें चिकित्सकों की तैनाती नहीं हो पाई। हालात यह हैं कि क्षेत्र के 24 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थानों में से 17 में चिकित्सकों के पद खाली पड़े हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। क्षेत्र के कराणा, बागीपुल और रिवाड़ी स्थित तीन आयुष आरोग्य मंदिरों को सबसे पहले अपग्रेड किया गया था, लेकिन आज इन तीनों संस्थानों में चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं। संस्थानों का दर्जा और नाम बदलने के बावजूद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। चिकित्सकों के तबादलों के बाद ग्रामीणों को उपचार के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। इसका सबसे अधिक असर दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है, जो छोटी-बड़ी बीमारियों के उपचार के लिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थानों पर निर्भर हैं। चिकित्सकों की कमी के चलते उपचार सेवाओं के साथ अन्य गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। संस्थानों में उपलब्ध उपकरणों का समुचित उपयोग और अन्य व्यवस्थाओं का संचालन भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इन संस्थानों को अपग्रेड करने के पीछे सरकार का उद्देश्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार ने प्रदेश सरकार से आयुर्वेदिक संस्थानों में खाली पड़े चिकित्सकों के पदों को जल्द भरने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य संस्थान डॉक्टरों के अभाव में चल रहे हैं। सरकार को केवल संस्थानों का दर्जा बढ़ाने के बजाय वहां चिकित्सकों की नियमित तैनाती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करनी चाहिए।
हेल्थ कैंप लगाकर देंगे राहत
जिन संस्थानों में चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं, वहां अन्य स्थानों से हेल्थ कैंप आयोजित कर लोगों को राहत देने का प्रयास किया जाएगा। खाली पदों की जानकारी विभाग को समय-समय पर भेजी जा रही है। — डॉ. नताशा, जिला आयुष अधिकारी
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