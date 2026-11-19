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. सिंचाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों और ग्रामीणों ने की चर्चा

संवाद न्यूज़ एजेंसी

नित्थर (कुल्लू)।

नित्थर उपतहसील की देहरा और नित्थर पंचायत के ग्रामीणों को जल्द पेयजल और सिंचाई सुविधा मिलेगी। क्षेत्र में करीब 24 करोड़ रुपये की लागत से कूर्पण खड्ड उठाऊ पेयजल एवं सिंचाई योजना का निर्माण किया जा रहा है। योजना के तहत सिंचाई के पानी के आवंटन और वितरण व्यवस्था को लेकर वीरवार को विभागीय अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच बैठक हुई। इसमें ग्राम पंचायत देहरा की प्रधान अनीता ठाकुर, उपप्रधान ओम प्रकाश, जल शक्ति विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारियों सहित स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। योजना के निर्माण के लिए सतलुज जल विद्युत निगम की लूहरी जल विद्युत परियोजना की ओर से आठ करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि शेष राशि प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग द्वारा खर्च की जा रही है। जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता कैलाश भारद्वाज ने बताया कि योजना के तहत आनस गांव में छह और मोईन गांव में तीन पानी के आउटलेट बनाए जाएंगे। सिंचाई के लिए पानी भंडारण टैंकों के बजाय सीधे आपूर्ति पाइप के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। पंचायत प्रधान अनीता ठाकुर ने कहा कि दोनों गांवों के किसानों को जल्द सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जल शक्ति और विद्युत विभाग के साथ समन्वय बनाया जा रहा है। उन्होंने विभागों से निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया, ताकि किसान सिंचाई सुविधा का लाभ उठाकर फसल और फल उत्पादन बढ़ा सकें और अपनी आर्थिकी मजबूत कर सकें।