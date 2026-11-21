Rampur Bushahar News: कुंगश-कराणा उठाऊ सिंचाई योजना चार साल से लटकी, किसानों में रोष
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:47 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:47 PM IST
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. पौने सात करोड़ रुपये की योजना का निर्माण कार्य कछुआ गति से जारी
. चार पंचायतों के किसानों को मिलना है लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
आनी (कुल्लू)। आनी क्षेत्र की चार पंचायतों के किसानों और बागवानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई शमशर-कुंगश-कराणा उठाऊ सिंचाई योजना का निर्माण कार्य चार साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। करीब पौने सात करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस योजना का काम धीमी गति से चलने के कारण किसानों में रोष है। ग्रामीणों ने विभाग और प्रदेश सरकार से निर्माण कार्य में तेजी लाकर योजना को जल्द शुरू करने की मांग की है। कुंगश पंचायत के पूर्व प्रधान अमर ठाकुर और कराणा पंचायत के पूर्व प्रधान ख्याले राम शर्मा ने बताया कि योजना से कराणा-1, कराणा, कुंगश और बिनन पंचायतों के किसानों को लाभ मिलना है। सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण क्षेत्र के किसानों को बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है।
इसी समस्या के समाधान के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, लेकिन चार साल बीतने के बाद भी इसका निर्माण पूरा नहीं हो सका है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले कई महीनों से निर्माण कार्य की गति बेहद धीमी है। योजना के जल्द शुरू होने की उम्मीद में कई बागवानों ने खेतों में रूट स्टॉक के पौधे भी लगाए हैं, लेकिन सिंचाई सुविधा नहीं मिलने से इनके सूखने का खतरा बना हुआ है। बीते वर्ष समय पर बारिश नहीं होने के कारण भी कई बागवानों के पौधे सूख गए थे। ऐसे में योजना के निर्माण में हो रही देरी किसानों की परेशानी बढ़ा रही है। कुंगश पंचायत के पूर्व प्रधान राकेश ठाकुर और उपप्रधान एवं बागवान लच्छी राम ने कहा कि क्षेत्र के किसानों को इस योजना से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने विभाग से निर्माण कार्य जल्द पूरा कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की है।
अगले महीने पूरा होगा प्रथम चरण
अधिशासी अभियंता कृष्णा शर्मा ने बताया कि अगले महीने तक योजना के प्रथम चरण का कार्य पूरा किया जाएगा। इस योजना से किसानों-बागवानों को लाभ मिलेगा।
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. चार पंचायतों के किसानों को मिलना है लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
आनी (कुल्लू)। आनी क्षेत्र की चार पंचायतों के किसानों और बागवानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई शमशर-कुंगश-कराणा उठाऊ सिंचाई योजना का निर्माण कार्य चार साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। करीब पौने सात करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस योजना का काम धीमी गति से चलने के कारण किसानों में रोष है। ग्रामीणों ने विभाग और प्रदेश सरकार से निर्माण कार्य में तेजी लाकर योजना को जल्द शुरू करने की मांग की है। कुंगश पंचायत के पूर्व प्रधान अमर ठाकुर और कराणा पंचायत के पूर्व प्रधान ख्याले राम शर्मा ने बताया कि योजना से कराणा-1, कराणा, कुंगश और बिनन पंचायतों के किसानों को लाभ मिलना है। सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण क्षेत्र के किसानों को बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है।
इसी समस्या के समाधान के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, लेकिन चार साल बीतने के बाद भी इसका निर्माण पूरा नहीं हो सका है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले कई महीनों से निर्माण कार्य की गति बेहद धीमी है। योजना के जल्द शुरू होने की उम्मीद में कई बागवानों ने खेतों में रूट स्टॉक के पौधे भी लगाए हैं, लेकिन सिंचाई सुविधा नहीं मिलने से इनके सूखने का खतरा बना हुआ है। बीते वर्ष समय पर बारिश नहीं होने के कारण भी कई बागवानों के पौधे सूख गए थे। ऐसे में योजना के निर्माण में हो रही देरी किसानों की परेशानी बढ़ा रही है। कुंगश पंचायत के पूर्व प्रधान राकेश ठाकुर और उपप्रधान एवं बागवान लच्छी राम ने कहा कि क्षेत्र के किसानों को इस योजना से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने विभाग से निर्माण कार्य जल्द पूरा कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की है।
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अगले महीने पूरा होगा प्रथम चरण
अधिशासी अभियंता कृष्णा शर्मा ने बताया कि अगले महीने तक योजना के प्रथम चरण का कार्य पूरा किया जाएगा। इस योजना से किसानों-बागवानों को लाभ मिलेगा।