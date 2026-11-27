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. सरकारी धन की बर्बादी बर्दाश्त नहीं, समस्याएं नहीं सुलझीं तो होगा आंदोलन

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। रामपुर-ननखड़ी क्षेत्र में कड़ाके की ठंड के बीच लोक निर्माण विभाग की ओर से करवाई जा रही सड़कों की टारिंग की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व हिमकोफेड अध्यक्ष कौल सिंह ने टारिंग के कार्यों पर चिंता जताते हुए लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली को घेरा है। कौल सिंह ने कहा कि इन दिनों तकलेच सहित रामपुर और ननखड़ी उपमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों पर टारिंग का कार्य करवाया जा रहा है। कड़ाके की ठंड और कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखने के कारण कई जगह टारिंग उखड़ने लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि ठंड के मौसम में की गई यह टारिंग कितने समय तक टिक पाएगी। उन्होंने आशंका जताई कि कुछ ही दिनों में टारिंग उखड़ने से सड़कें फिर खराब हो सकती हैं और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग से मांग की कि प्रतिकूल मौसम में जल्दबाजी में टारिंग करवाने के बजाय उचित समय और अनुकूल तापमान में गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाया जाए। इससे सरकारी धन की बर्बादी रुकेगी और लोगों को लंबे समय तक बेहतर सड़क सुविधा मिल सकेगी। कौल सिंह ने कहा कि जनता को बेहतर और टिकाऊ सड़कें उपलब्ध करवाना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। सरकारी धन का सही इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार और लोक निर्माण विभाग को चेतावनी दी कि सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो उन्हें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।