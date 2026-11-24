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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। बूढ़ी दिवाली के उपलक्ष्य में कुशवा में 20वीं हरदयाल भारद्वाज, लोकराज और छठी महेंद्र सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 1 से 8 दिसंबर तक किया जाएगा। प्रतियोगिता को लेकर आयोजक कमेटी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 55 हजार रुपये और उपविजेता टीम को 25 हजार रुपये की नकद राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर अध्यक्ष अरविंद ठाकुर की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि प्रतियोगिता में अधिकतम 32 टीमों को ही खेलने का मौका दिया जाएगा। सभी टीमों का ड्रॉ 28 नवंबर को निकाला जाएगा। इच्छुक टीमों को इसी दिन शाम पांच बजे से पहले अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। प्रतियोगिता पंचायत स्तर पर आयोजित की जाएगी और सभी मुकाबले आठ-आठ ओवर के होंगे। कमेटी के उपप्रधान कमल कांत, सह सचिव मनोज मेहता, सचिव विवेक भाटनू और कोषाध्यक्ष यशपाल बिष्ट ने क्षेत्र के खिलाड़ियों से प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। साथ ही युवाओं को खेलों से जोड़कर नशे से दूर रखने और नशामुक्त समाज के निर्माण का संदेश भी दिया जाएगा।