Rampur Bushahar News: नेरवा में भाजपा के तीनों मंडलों की संयुक्त बैठक 25 नवंबर को
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:42 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:42 PM IST
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नेरवा (रोहड़ू)। चौपाल विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के तीनों मंडलों नेरवा, कुपवी और चौपाल की संयुक्त संगठनात्मक बैठक 25 नवंबर को नेरवा में होगी। बैठक सुबह 10:30 बजे नेरवा स्थित कॉर्न कांप्लेक्स में शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के संगठन मंत्री सिद्धार्थन करेंगे। इसमें चौपाल के विधायक बलबीर सिंह वर्मा, नेरवा मंडल अध्यक्ष सहित जिला और प्रदेश स्तर के पार्टी पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। बैठक में तीनों मंडलों के पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी, ग्राम केंद्र प्रमुख, ग्राम प्रभारी, बूथ अध्यक्ष और बूथ पालक भाग लेंगे। इस दौरान पार्टी संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों और आगामी संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा की जाएगी। भाजपा नेतृत्व ने तीनों मंडलों के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बैठक में समय पर पहुंचने की अपील की है।
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