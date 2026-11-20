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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। युवाओं को चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों की गिरफ्त से बचाने के लिए झाकड़ी पंचायत ने नशे के खिलाफ अभियान तेज करने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को पंचायत भवन झाकड़ी में नशा निवारण समिति (एनएनसी) की चौथी मासिक बैठक हुई। बैठक में पंचायत के चार संवेदनशील स्थलों पर पुलिस गश्त बढ़ाने का निर्णय लिया। साथ ही गोपनीय शिकायत व्यवस्था को प्रभावी बनाने और युवाओं को खेलकूद से जोड़ने के फैसले लिए गए। बैठक कानूनगो लोक राज की उपस्थिति में हुई। इसकी अध्यक्षता नशा निवारण समिति के अध्यक्ष एवं पंचायत प्रधान विशाल मेहता ने की। बैठक में पंचायत के चार संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया गया। इनमें वोल्वो हाउस के नीचे एनएच-पांच, वन नर्सरी के समीप, हवा घर पानी की टंकी के पास और ब्रौनी नाले के पास राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) -पांच पर स्थित क्षतिग्रस्त भवन शामिल हैं। इन स्थानों पर पुलिस गश्त बढ़ाने के लिए पुलिस विभाग से विशेष आग्रह किया गया है। साथ ही पंचायत भवन में स्थापित शिकायत पेटी के माध्यम से नशा तस्करी से जुड़ी सूचनाएं जुटाने की व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर सहमति बनी। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और प्राप्त शिकायतों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को सूचित किया जाएगा। समिति ने युवक मंडलों, महिला मंडलों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से गांव में सूचना तंत्र मजबूत करने समेत युवाओं को खेलकूद और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर भी जोर दिया। बैठक में जल्द ही पंचायत स्तर पर विशाल नशा विरोधी जागरूकता रैली निकालने का निर्णय लिया गया। इसमें सभी वार्ड सदस्यों, महिला एवं युवक मंडलों, सरकारी व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित समस्त ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। पंचायत ने नशा मुक्त झाकड़ी और सुरक्षित युवा भविष्य के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इस मौके पर पटवारी शिव कुमार, राजकीय प्राथमिक पाठशाला झाकड़ी के सीएचटी मेहर चंद, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झाकड़ी के अध्यापक एवं समिति अध्यक्ष योगेश शर्मा, समिति सचिव संजीव कुमार, पंचायत सचिव रजनीश चौहान, कृष्णा, विद्या भगती, महिला मंडलों, युवक मंडलों, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीणों ने भाग लिया।