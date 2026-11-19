Rampur Bushahar News: कुपवी के जेडी शर्मा ने मुंबई में बनाई अभिनय की पहचान
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:26 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:26 PM IST
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नेरवा (रोहड़ू)। चौपाल विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम उपमंडल कुपवी के गांव लोहानधार के युवा अभिनेता जेडी शर्मा ने अपनी मेहनत और अभिनय प्रतिभा के दम पर मुंबई के मनोरंजन जगत में पहचान बनाई है। एक छोटे से पहाड़ी गांव से मायानगरी तक पहुंचने का उनका सफर क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहा है। सोलन से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वर्ष 2022 में जेडी शर्मा अभिनय में कॅरिअर बनाने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे। अनजान शहर में संघर्षों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपने अभिनय कौशल को निखारते रहे। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें फिल्मों के साथ टेलीविजन धारावाहिकों में भी काम करने के अवसर मिलने लगे। लोक निर्माण विभाग में कार्यरत पिता और गृहिणी माता के बेटे जेडी शर्मा अब तक ''टॉक्सिक'', ''केसरी वीर'', ''हैलो मम्मी'' और ''हरि हर वीरा मल्लू'' जैसी फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं। इसके अलावा वह ''अनुपमा'', ''ये रिश्ता क्या कहलाता है'', ''शिव शक्ति'', ''शैतानी रस्में'', ''मंगल लक्ष्मी'' और ''झनक'' जैसे लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिकों में भी अभिनय कर चुके हैं। इन दिनों वह दंगल टीवी के शो ''सांचे दरबार की जय'' में नजर आ रहे हैं। जेडी शर्मा का कहना है कि अभिनय के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना उनके लिए आसान नहीं रहा, लेकिन लगातार मेहनत और सीखने की ललक ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। उनकी उपलब्धि ने कुपवी क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। उनका सफर यह संदेश देता है कि प्रतिभा किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं होती। दृढ़ संकल्प, मेहनत और अपने सपनों पर विश्वास के दम पर पहाड़ के छोटे गांवों से निकलकर भी मनोरंजन जगत में मुकाम हासिल किया जा सकता है।
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