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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। वन अधिकार अधिनियम के तहत रामपुर उपमंडल में व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों के दावे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जारी है। 19 नवंबर तक उपमंडल की विभिन्न वन अधिकार समितियों (एफआरसी) के माध्यम से कुल 250 मामले उपमंडल स्तरीय समिति तक पहुंचे हैं। इनमें से 26 मामलों को जिला स्तरीय समिति के पास भेजा जा चुका है। जानकारी के अनुसार, एफआरसी बड़ोग से 20, बाहली से 15, डढारा से 13, खनेरी से 39, नवान से 4, बाड़ा से 22, रनोट से 19, मशनू से 48, मझेवली से 19 और फूंजा से 18 मामले प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा गिंच्छा और शिंगराल पेई से भी 7 मामलों का उल्लेख किया गया है। उपलब्ध विवरण में बाहली से 5 और खनेरी से 19 मामलों का अलग से जिक्र है। प्राप्त दावों पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र व्यक्तियों और समुदायों के पारंपरिक वन अधिकारों को मान्यता देने के लिए दावों की जांच और सत्यापन आवश्यक है। इसमें ग्राम स्तर पर गठित वन अधिकार समितियों की अहम भूमिका रहती है। समितियों से प्राप्त दावों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपमंडल और जिला स्तर पर विचार एवं आगामी कार्रवाई के लिए भेजा जाता है।

उपमंडल में वन अधिकार समितियों के माध्यम से व्यक्तिगत और सामुदायिक दावे किए गए प्रस्तुत