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अदालत ने मामले को हत्या के बजाय गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में रखा

प्रकाश ठाकुर

रामपुर बुशहर। किन्नौर जिला सत्र न्यायालय ने पत्नी पर चाकू से हमला कर उसकी मौत का कारण बनने के मामले में आरोपी पति करण ठाकुर को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 जून 2022 को रिकांगपिओ के असरंग मोहल्ला स्थित लकड़ी डिपो के पास एक किराए के कमरे में पति-पत्नी के बीच झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो कमरे में करण ठाकुर और उसकी पत्नी सविता बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़े मिले। दोनों के पेट पर चाकू से चोट के निशान थे। पुलिस ने दोनों को क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ पहुंचाया। सविता की गंभीर हालत को देखते हुए उसे आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान 11 और 12 जुलाई की मध्यरात्रि को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 28 गवाह पेश किए। मामले में प्रत्यक्षदर्शी एक महिला ने पुलिस और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में बताया था कि घटना के दौरान आरोपी ने सविता के पेट में चाकू से वार किया था। इसके बाद आरोपी ने खुद को भी चाकू से चोट पहुंचाई थी। अदालत ने घायल अवस्था के दौरान महिला के अस्पताल में बयान दर्ज किए थे। अदालत ने महिला के बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच को अहम साक्ष्य माना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सविता की मौत का कारण पेट में चाकू से हुए घाव के संक्रमण के चलते सेप्टिकमिक शॉक बताया गया। वहीं, फोरेंसिक जांच में चाकू और आरोपी के कपड़ों पर मिले डीएनए साक्ष्यों के आधार पर भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। बचाव पक्ष ने दलील दी कि घटना अचानक हुए झगड़े के दौरान हुई थी और आरोपी ने केवल एक वार किया था, इसलिए इसे हत्या के बजाय गैर इरादतन हत्या माना जाना चाहिए। अदालत ने मामले में पेश किए गए मौखिक, चिकित्सकीय और फोरेंसिक साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाया। हालांकि, अदालत ने यह भी माना कि घटना के दौरान एक ही वार किया गया था और परिस्थितियां अचानक हुए झगड़े की ओर संकेत करती हैं। इसी आधार पर अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 को लागू मानते हुए मामले को हत्या के बजाय गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में रखा और आरोपी को धारा 304 के तहत दोषी करार दिया।