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संवाद न्यूज एजेंसी

नित्थर (कुल्लू)। ग्रामीण रूटों पर चल रहीं हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की खटारा बसें यात्रियों के लिए खतरा बनती जा रही हैं। बुधवार को शारवी से रामपुर जा रही एचआरटीसी की बस बांगा कैंची के पास ढांक में खराब हो गई। बस का प्रेशर पाइप फटने से क्लच ने काम करना बंद कर दिया। गनीमत रही कि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए हैंडब्रेक लगाकर बस को रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जिस स्थान पर बस खराब हुई, वहां सड़क के साथ गहरी ढांक है। ऐसे में बस को नियंत्रित करना काफी चुनौतीपूर्ण था। चालक की सतर्कता से बस सुरक्षित रुक गई और यात्रियों की जान बच गई। घटना के बाद ग्रामीण रूटों पर पुरानी और खटारा बसें चलाने को लेकर लोगों में रोष है। यात्रियों का कहना है कि आए दिन बसें बीच रास्ते में खराब हो रही हैं, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। उन्होंने निगम प्रबंधन से ग्रामीण रूटों पर अच्छी हालत वाली बसें चलाने की मांग की है।रामपुर अड्डा प्रभारी स्वरूप दीवान ने बताया कि निगम बसों की कमी से जूझ रहा है। जल्द ही बेड़े में नई बसें शामिल होंगी और ग्रामीण रूटों पर पुरानी बसें नहीं भेजी जाएंगी।