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नेरवा के ओल्ड बस स्टैंड में यातायात व्यवस्था संभाल रहे होमगार्ड जवान मनोज पनाईक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। उन्होंने बाजार में मिला एक महिला का पर्स नकदी और जरूरी सामान समेत सुरक्षित लौटाकर सराहनीय कार्य किया। ड्यूटी के दौरान मनोज पनाईक को बाजार में एक पर्स मिला। जांच करने पर पर्स सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी गंगाराम भरोटा की पत्नी रमला भरोटा का निकला। इसके बाद उन्होंने महिला से संपर्क कर पर्स में मौजूद नकदी और अन्य सामान सुरक्षित लौटा दिया। खोया हुआ पर्स वापस मिलने पर रमला भरोटा ने जवान का आभार जताते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया।