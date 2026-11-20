Rampur Bushahar News: रिहायशी क्षेत्रों में बढ़ी भालुओं की दहशत रात 12 से सुबह 3 बजे के बीच कर रहे हमले
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:53 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:53 PM IST
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मानव सुरक्षा के लिए बनेगी व्यापक कार्ययोजना, उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ की बैठक
रामपुर में 12 भालुओं को पकड़कर वन्यजीव अभयारण्यों में पहुंचाया
अब दिन के समय भी खेतों और रिहायशी क्षेत्रों के आसपास भालुओं की मौजूदगी
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। जिला शिमला के ग्रामीण क्षेत्रों में भालुओं के बढ़ते हमलों ने मानव सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने की पहल की है। शुक्रवार को उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में वन, स्वास्थ्य, पर्यटन, पंचायत और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में सामने आया कि भालुओं के अधिकांश हमले रात 12 से सुबह 3 बजे के बीच हुए हैं। वन मंडलाधिकारी रामपुर ने बताया कि रामपुर के काशापाट, डंसा और सराहन क्षेत्रों में भालुओं के हमलों की घटनाएं सामने आई हैं। इनसे निपटने के लिए रामपुर में रैपिड रेस्क्यू टीम तैनात की गई है। वन विभाग की टीम अब तक 12 भालुओं को विभिन्न स्थानों से पकड़कर वन्यजीव अभयारण्यों में स्थानांतरित कर चुकी है। वहीं, वन मंडलाधिकारी ठियोग ने बताया कि अकेले कोटखाई क्षेत्र में भालुओं के हमलों की 23 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। कोटखाई में भालुओं की नियमित गणना नहीं होने के कारण उनकी वास्तविक संख्या का पता लगाना मुश्किल है। बैठक में प्रभावित पंचायतों के प्रधानों को भी ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा गया। पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बताया कि पहले भालुओं की गतिविधियां मुख्य रूप से सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच देखी जाती थीं, लेकिन अब दिन के समय भी खेतों और रिहायशी क्षेत्रों के आसपास उनकी मौजूदगी सामने आ रही है। कई स्थानों पर मादा भालुओं को दो से तीन शावकों के साथ भी देखा गया है। बैठक में जंगलों में लगने वाली आग से वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास और भोजन की उपलब्धता प्रभावित होने का मुद्दा भी उठा। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी स्थिति में भालू भोजन की तलाश में खेतों और रिहायशी क्षेत्रों की ओर रुख कर सकते हैं। लोगों को जंगलों और खेतों में आग न लगाने के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया गया। उपायुक्त ने वन विभाग को निर्देश दिए कि प्रत्येक क्षेत्र के संबंधित वन अधिकारियों और कर्मचारियों के संपर्क नंबर सभी पंचायतों तक उपलब्ध करवाए जाएं ताकि भालू की मौजूदगी या हमले की सूचना तत्काल विभाग तक पहुंच सके। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने, गोशालाओं के दरवाजे मजबूत करने और उन्हें सुरक्षित ढंग से बंद रखने के निर्देश दिए। जरूरत के अनुसार सुरक्षित पिंजरे लगाने की संभावनाओं पर भी विचार करने को कहा। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों की सुरक्षा का आकलन कर आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध रहेंगी आपातकालीन सुविधाएं
उपायुक्त ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जिले के सभी संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में भालू के हमलों से घायल लोगों के उपचार के लिए आवश्यक दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और प्राथमिक उपचार सामग्री उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. यशपाल रांटा ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टिटनेस, एंटी-रेबीज वैक्सीन और इम्युनोग्लोबुलिन जैसी आवश्यक दवाइयां उपलब्ध हैं।
भालुओं से बचाव के लिए विशेषज्ञों ने सुझाए कई उपाय
बैठक में वन विभाग के अधिकारियों ने भालुओं को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखने के लिए कई संभावित उपाय सुझाए। इनमें गाय के गोबर से बने उपलों में लाल मिर्च मिलाकर जलाना, गोशालाओं के बाहर इलेक्ट्रिक फुटमैट स्थापित करना, एनिमल डिटरेंट डिवाइस और बेयर स्प्रे का इस्तेमाल शामिल है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इन उपायों की उपयोगिता पर भी चर्चा की गई।
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कंडी पंचायत प्रधान ने साझा किए जमीनी अनुभव
काशापाट क्षेत्र की कंडी पंचायत के प्रधान ब्यासु राम ने बताया कि हाल ही में उनकी पंचायत में एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया था। उन्होंने इसकी सूचना तत्काल उपायुक्त और स्थानीय प्रशासन को दी थी। उपायुक्त ने समय पर सूचना देने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने बताया कि त्वरित सूचना मिलने से घायल को आईजीएमसी पहुंचाने और समय पर उपचार उपलब्ध करवाने में मदद मिली। ब्यासु राम ने कहा कि क्षेत्र में भालुओं द्वारा मटर और अन्य पारंपरिक फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। भेड़पालकों को भी अपनी और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर खतरा बना हुआ है।
ये अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सचिन शर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्ञान सागर नेगी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. यशपाल रांटा, जिला पर्यटन विकास अधिकारी जगदीश शर्मा और जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस) ममता पॉल सहित वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। विभिन्न उपमंडलों के एसडीएम और डीएफओ ने ऑनलाइन माध्यम से बैठक में भाग लिया।
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रामपुर में 12 भालुओं को पकड़कर वन्यजीव अभयारण्यों में पहुंचाया
अब दिन के समय भी खेतों और रिहायशी क्षेत्रों के आसपास भालुओं की मौजूदगी
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। जिला शिमला के ग्रामीण क्षेत्रों में भालुओं के बढ़ते हमलों ने मानव सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने की पहल की है। शुक्रवार को उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में वन, स्वास्थ्य, पर्यटन, पंचायत और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में सामने आया कि भालुओं के अधिकांश हमले रात 12 से सुबह 3 बजे के बीच हुए हैं। वन मंडलाधिकारी रामपुर ने बताया कि रामपुर के काशापाट, डंसा और सराहन क्षेत्रों में भालुओं के हमलों की घटनाएं सामने आई हैं। इनसे निपटने के लिए रामपुर में रैपिड रेस्क्यू टीम तैनात की गई है। वन विभाग की टीम अब तक 12 भालुओं को विभिन्न स्थानों से पकड़कर वन्यजीव अभयारण्यों में स्थानांतरित कर चुकी है। वहीं, वन मंडलाधिकारी ठियोग ने बताया कि अकेले कोटखाई क्षेत्र में भालुओं के हमलों की 23 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। कोटखाई में भालुओं की नियमित गणना नहीं होने के कारण उनकी वास्तविक संख्या का पता लगाना मुश्किल है। बैठक में प्रभावित पंचायतों के प्रधानों को भी ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा गया। पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बताया कि पहले भालुओं की गतिविधियां मुख्य रूप से सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच देखी जाती थीं, लेकिन अब दिन के समय भी खेतों और रिहायशी क्षेत्रों के आसपास उनकी मौजूदगी सामने आ रही है। कई स्थानों पर मादा भालुओं को दो से तीन शावकों के साथ भी देखा गया है। बैठक में जंगलों में लगने वाली आग से वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास और भोजन की उपलब्धता प्रभावित होने का मुद्दा भी उठा। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी स्थिति में भालू भोजन की तलाश में खेतों और रिहायशी क्षेत्रों की ओर रुख कर सकते हैं। लोगों को जंगलों और खेतों में आग न लगाने के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया गया। उपायुक्त ने वन विभाग को निर्देश दिए कि प्रत्येक क्षेत्र के संबंधित वन अधिकारियों और कर्मचारियों के संपर्क नंबर सभी पंचायतों तक उपलब्ध करवाए जाएं ताकि भालू की मौजूदगी या हमले की सूचना तत्काल विभाग तक पहुंच सके। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने, गोशालाओं के दरवाजे मजबूत करने और उन्हें सुरक्षित ढंग से बंद रखने के निर्देश दिए। जरूरत के अनुसार सुरक्षित पिंजरे लगाने की संभावनाओं पर भी विचार करने को कहा। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों की सुरक्षा का आकलन कर आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध रहेंगी आपातकालीन सुविधाएं
उपायुक्त ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जिले के सभी संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में भालू के हमलों से घायल लोगों के उपचार के लिए आवश्यक दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और प्राथमिक उपचार सामग्री उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. यशपाल रांटा ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टिटनेस, एंटी-रेबीज वैक्सीन और इम्युनोग्लोबुलिन जैसी आवश्यक दवाइयां उपलब्ध हैं।
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भालुओं से बचाव के लिए विशेषज्ञों ने सुझाए कई उपाय
बैठक में वन विभाग के अधिकारियों ने भालुओं को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखने के लिए कई संभावित उपाय सुझाए। इनमें गाय के गोबर से बने उपलों में लाल मिर्च मिलाकर जलाना, गोशालाओं के बाहर इलेक्ट्रिक फुटमैट स्थापित करना, एनिमल डिटरेंट डिवाइस और बेयर स्प्रे का इस्तेमाल शामिल है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इन उपायों की उपयोगिता पर भी चर्चा की गई।
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कंडी पंचायत प्रधान ने साझा किए जमीनी अनुभव
काशापाट क्षेत्र की कंडी पंचायत के प्रधान ब्यासु राम ने बताया कि हाल ही में उनकी पंचायत में एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया था। उन्होंने इसकी सूचना तत्काल उपायुक्त और स्थानीय प्रशासन को दी थी। उपायुक्त ने समय पर सूचना देने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने बताया कि त्वरित सूचना मिलने से घायल को आईजीएमसी पहुंचाने और समय पर उपचार उपलब्ध करवाने में मदद मिली। ब्यासु राम ने कहा कि क्षेत्र में भालुओं द्वारा मटर और अन्य पारंपरिक फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। भेड़पालकों को भी अपनी और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर खतरा बना हुआ है।
ये अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सचिन शर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्ञान सागर नेगी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. यशपाल रांटा, जिला पर्यटन विकास अधिकारी जगदीश शर्मा और जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस) ममता पॉल सहित वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। विभिन्न उपमंडलों के एसडीएम और डीएफओ ने ऑनलाइन माध्यम से बैठक में भाग लिया।