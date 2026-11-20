{"_id":"6b004b916852a88db7076683","slug":"governor-should-remove-the-acting-vice-chancellor-of-nauni-university-from-his-post-rampur-hp-news-c-178-1-ram1001-175312-2026-11-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"नौणी विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति को पद से हटाएं राज्यपाल : एबीवीपी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नौणी विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति को पद से हटाएं राज्यपाल : एबीवीपी

शिमला ब्यूरो

Updated Fri, 20 Nov 2026 11:00 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 11:00 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

