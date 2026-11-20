नौणी विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति को पद से हटाएं राज्यपाल : एबीवीपी
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:00 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:00 PM IST
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रामपुर बुशहर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश मंत्री नैंसी अटल ने डॉ. वाईएस परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कार्यवाहक कुलपति डॉ. हरमिंदर सिंह बावेजा को पद से हटाने की मांग उठाई है। उन्होंने राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप कर विश्वविद्यालय की गरिमा और प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखने की अपील की है। नैंसी अटल ने कहा कि कार्यवाहक कुलपति डॉ. बावेजा का नाम संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची में शामिल करने की अनुशंसा से जुड़ा मामला बेहद गंभीर है। प्रदेश सरकार ने विधानसभा में दिए गए जवाब में संबंधित अधिकारी के रूप में डॉ. बावेजा का नाम स्पष्ट किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदेश सरकार को जनवरी माह में ही इस मामले की जानकारी मिल गई थी, तो 10 मई को डॉ. बावेजा को विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति की जिम्मेदारी किस आधार पर सौंपी गई? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि नियुक्ति के समय इन तथ्यों को क्यों नजरअंदाज किया गया और इसके लिए जवाबदेही किसकी तय होगी।
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