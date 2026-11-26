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ब्लास्टिंग में लापरवाही के गिरफ्तार आरोपियों को 27 नवंबर तक पुलिस हिरासत



संवाद न्यूज एजेंसी

ठियोग (रामपुर बुशहर)। उपमंडल ठियोग के छैला क्षेत्र के चेउ नाला में शरमला के पास पहाड़ी से गिरे भारी पत्थरों की चपेट में आने से कार सवार युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में शिमला जिला के ठियोग निवासी 31 वर्षीय सुरेंद्र कुमार, जिला मंडी के सुंदरनगर निवासी 31 वर्षीय रवि कुमार और रामपुर में रह रहे नेपाल मूल के 27 वर्षीय राकेश कुमार व 23 वर्षीय राजेश कुमार को गिरफ्तार किया है। यह सभी उस दौरान पहाड़ी पर ब्लास्टिंग का कार्य कर रहे थे। इस हादसे में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस के अनुसार ब्लास्टिंग के दौरान आवश्यक सुरक्षा सावधानियां न बरतने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना वाहन को घटनास्थल से गुजरने देने के कारण यह हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार 18 नवंबर को एक कार शरमला के समीप से गुजर रही थी। इसी दौरान पहाड़ी से अचानक भारी पत्थर कार पर आ गिरा। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार संदेश निवासी कोटखाई की मौके पर ही मौत हो गई। पत्थरों की चपेट में आने से उसके सिर और पीठ पर गंभीर चोटें आई थीं, जबकि दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। स्थानीय स्तर पर हादसे के पीछे शरमला-खलांटू सड़क पर चल रही ब्लास्टिंग को संभावित कारण बताया गया था। इस मामले में ठियोग थाने में 18 नवंबर को अभियोग संख्या 177/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 125, 106, 105(2) व 3(5) और विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी(1)(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया। वीरवार को चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 27 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि मामले में आगामी जांच जारी है।