Rampur Bushahar News: किन्नौर में छह दिन से धधक रहे जंगल, आग बुझाने में जुटी सेना और आईटीबीपी
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:16 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:16 PM IST
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शनिवार को लगी आग 300 हेक्टेयर जंगल में फैली, टापरी थाना में अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज
. आग से पत्थर और पेड़ हुए सड़कों पर गिर रहे, एनएच पांच और यूला संपर्क मार्ग पर खतरा
. वन विभाग, दमकल कर्मी और ग्रामीण भी आग को बुझाने की कर रहे प्रयास
संवाद न्यूज एजेंसी
सांगला (किन्नौर) । किन्नौर जिले के उपमंडल निचार के जंगलों में पिछले छह दिनों से आग धधक रही है। शनिवार से दहक रही आग अभी तक करीब 300 हेक्टेयर वन क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है। आग पर काबू पाने के लिए सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवान जुटे हुए हैं। इसके अलावा वन विभाग, दमकल के कर्मचारी और स्थानीय ग्रामीण भी आग बुझाने के प्रयास कर रहे हैं। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। इस मामले में वन विभाग की शिकायत पर टापरी थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जंगलों में लगी आग के कारण क्षेत्र में लगातार खतरा बना हुआ है। आग की चपेट में आने से पेड़ जलकर गिर रहे हैं, जबकि पहाड़ियों से पत्थर भी सड़कों पर गिर रहे हैं। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-पांच पर चोलिंग से कक्षस्थल तक और चगांव-उरनी-यूला संपर्क मार्ग पर आवाजाही करने वाले वाहन चालकों को खतरा पैदा हो गया है। यूला संपर्क मार्ग पर ही बुधवार शाम को एक जलता हुआ पेड़ एक कार आ गिरा था। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और व्यक्ति घायल हैं। जानकारी के अनुसार सबसे पहले शनिवार सुबह करीब 10:00 बजे चगांव में निजी भूमि में आग लगी। यह आग फैलती हुई रविवार सुबह तक बल्कूधार पहुंच गई। इसके बाद यह आग चगांव टॉप यानी कंपार्टमेंट नंबर 258 तक पहुंच गई। बुधवार शाम को आग कक्षस्थल के जंगल में भी लग गई। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने भावानगर, निचार, उरनी, किल्पा, कल्पा रेंज के कर्मियों को जंगलों में भेजा है। इसके अलावा दमकल विभाग के कर्मी भी आग को बुझाने में जुटे हैं। हालांकि, सेना, आईटीबीपी, वन विभाग, दमकल और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयासों के बावजूद आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। लगातार फैल रही आग से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। वहीं, डीएफओ किन्नौर अरविंद कुमार ने बताया कि आग पर काबू पाने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। टापरी थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ आग लगाने की शिकायत भी दी गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि खुले में आग न लगाएं और वन विभाग का सहयोग करें।
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. आग से पत्थर और पेड़ हुए सड़कों पर गिर रहे, एनएच पांच और यूला संपर्क मार्ग पर खतरा
. वन विभाग, दमकल कर्मी और ग्रामीण भी आग को बुझाने की कर रहे प्रयास
संवाद न्यूज एजेंसी
सांगला (किन्नौर) । किन्नौर जिले के उपमंडल निचार के जंगलों में पिछले छह दिनों से आग धधक रही है। शनिवार से दहक रही आग अभी तक करीब 300 हेक्टेयर वन क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है। आग पर काबू पाने के लिए सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवान जुटे हुए हैं। इसके अलावा वन विभाग, दमकल के कर्मचारी और स्थानीय ग्रामीण भी आग बुझाने के प्रयास कर रहे हैं। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। इस मामले में वन विभाग की शिकायत पर टापरी थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जंगलों में लगी आग के कारण क्षेत्र में लगातार खतरा बना हुआ है। आग की चपेट में आने से पेड़ जलकर गिर रहे हैं, जबकि पहाड़ियों से पत्थर भी सड़कों पर गिर रहे हैं। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-पांच पर चोलिंग से कक्षस्थल तक और चगांव-उरनी-यूला संपर्क मार्ग पर आवाजाही करने वाले वाहन चालकों को खतरा पैदा हो गया है। यूला संपर्क मार्ग पर ही बुधवार शाम को एक जलता हुआ पेड़ एक कार आ गिरा था। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और व्यक्ति घायल हैं। जानकारी के अनुसार सबसे पहले शनिवार सुबह करीब 10:00 बजे चगांव में निजी भूमि में आग लगी। यह आग फैलती हुई रविवार सुबह तक बल्कूधार पहुंच गई। इसके बाद यह आग चगांव टॉप यानी कंपार्टमेंट नंबर 258 तक पहुंच गई। बुधवार शाम को आग कक्षस्थल के जंगल में भी लग गई। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने भावानगर, निचार, उरनी, किल्पा, कल्पा रेंज के कर्मियों को जंगलों में भेजा है। इसके अलावा दमकल विभाग के कर्मी भी आग को बुझाने में जुटे हैं। हालांकि, सेना, आईटीबीपी, वन विभाग, दमकल और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयासों के बावजूद आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। लगातार फैल रही आग से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। वहीं, डीएफओ किन्नौर अरविंद कुमार ने बताया कि आग पर काबू पाने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। टापरी थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ आग लगाने की शिकायत भी दी गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि खुले में आग न लगाएं और वन विभाग का सहयोग करें।