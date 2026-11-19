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संवाद न्यूज एजेंसी

नेरवा (रोहड़ू)।

राजकीय महाविद्यालय नेरवा की रोवर्स-रेंजर्स इकाई की पांच छात्राओं ने मंडी जिले के रिवालसर में आयोजित पांच दिवसीय कौशल विकास शिविर एवं राज्य युवा मंच में भाग लेकर महाविद्यालय का नाम रोशन किया। 14 से 18 नवंबर तक आयोजित शिविर में छात्राओं ने विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभा दिखाई। राज्य युवा मंच में सेजल शर्मा, शालिनी घनाईक और आंचल शर्मा ने क्रिएटिव क्राफ्ट, समूह चर्चा, प्रोजेक्ट प्रस्तुतीकरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और रैंप वॉक में भाग लिया। वहीं, अवंतिका शर्मा और कशिश मढाईक ने कौशल विकास शिविर में ब्लैक बेल्ट प्रशिक्षक सतीश राणा के मार्गदर्शन में कराटे का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने आत्मरक्षा, अनुशासन और शारीरिक फिटनेस के गुर सीखे। शिविर के समापन पर प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारियों ने छात्राओं के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। छात्राओं की इस उपलब्धि से महाविद्यालय और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।