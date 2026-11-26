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संवाद न्यूज एजेंसी

सांगला (किन्नौर)। कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) किन्नौर ने आत्मा किन्नौर के सहयोग से वीरवार को सांगला में प्राकृतिक खेती और सेब के वैज्ञानिक छत्र प्रबंधन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें थेमगारंग, बटसेरी और सांगला के किसानों ने भाग लिया। इस दौरान किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य संरक्षण और बेहतर फल उत्पादन के लिए वैज्ञानिक बागवानी तकनीकों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में थेमगारंग पंचायत की प्रधान मंजू डोलमा मुख्य अतिथि रहीं। प्रशिक्षण समन्वयक एवं केवीके किन्नौर के फल विज्ञान विशेषज्ञ डॉ. अरुण कुमार ने कहा कि उचित छंटाई, शाखाओं का संतुलित प्रबंधन और समय पर बागवानी क्रियाएं बेहतर उत्पादन और गुणवत्तापूर्ण फल प्राप्त करने के लिए जरूरी हैं। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग और समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाने की सलाह दी। डॉ. विष गौरव सिंह चंदेल ने प्राकृतिक खेती के लाभ बताते हुए जीवामृत, वापसा और मिश्रित फसल प्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने किसानों को अग्नि अस्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे प्राकृतिक जैविक घोल अपनाने तथा रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से मिट्टी की गुणवत्ता, जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य का संरक्षण संभव है। इस अवसर पर ब्लॉक प्रौद्योगिकी प्रबंधक सुधाकर नेगी और कल्पा खंड की प्रौद्योगिकी प्रबंधक सविता नेगी ने भी प्राकृतिक खेती को मृदा संरक्षण और गुणवत्तापूर्ण फल उत्पादन के लिए उपयोगी बताया। अंत में मुख्य अतिथि मंजू डोलमा ने प्रशिक्षण आयोजन के लिए केवीके और आत्मा की टीम का आभार जताते हुए ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया।