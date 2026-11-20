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राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दत्तनगर में शुक्रवार को एंटी-चिट्टा जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। एचपीएमसी के निदेशक भूपेश धीमान कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में कलाकारों ने प्रभावशाली प्रस्तुति के माध्यम से विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक के जरिये कलाकारों ने बताया कि चिट्टा जैसे घातक नशीले पदार्थ युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित करते हैं। साथ ही नशे की लत का व्यक्ति के परिवार और पूरे समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को भी दर्शाया गया। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश परमार ने इस पहल के लिए भूपेश धीमान और नाट्य दल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नशे जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए जागरूकता सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और अपने परिवार, मित्रों सहित समाज के अन्य लोगों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें।