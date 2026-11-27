Rampur Bushahar News: बड़ागांव में आज ईएनटी और नेत्र रोग विशेषज्ञ करेंगे मरीजों की जांच
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:20 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:20 PM IST
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कुमारसैन (रामपुर बुशहर)। विकासखंड नारकंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव में 28 नवंबर को विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। शिविर में कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ (ईएनटी) और नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। स्वास्थ्य शिविर को लेकर समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों और आसपास की विभिन्न पंचायतों के नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
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