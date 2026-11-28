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. 30 नवंबर को विधायक मोहन लाल ब्राकटा भी करेंगे शिरकत

संवाद न्यूज़ एजेंसी

चिड़गांव (रोहड़ू)। जखनोटी में देवता पवासी महाराज के भव्य मंदिर प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक किया जाएगा। तीन दिवसीय इस धार्मिक आयोजन को लेकर मंदिर कमेटी और समस्त ग्रामवासी तैयारियों में जुटे हुए हैं। समारोह में क्षेत्र के कई देवी-देवता शामिल होकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे। आयोजन के तहत 30 नवंबर को विधायक मोहन लाल ब्राकटा भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें तैनात रहेंगी। सुरक्षा के मद्देनजर अग्निशमन वाहन भी मौके पर उपलब्ध रहेगा। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए वाहनों के प्रवेश हेतु बमफाड़ रोड और निकास के लिए चिलाला रोड निर्धारित किया गया है। मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्गों का पालन करने और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में बाशिक देवता महाराज, पवासी देवता महाराज और किलबालु देवता महाराज के अलावा आमंत्रित देवता जीवांशुल महाराज और बोठा महाराज भी विराजमान होंगे। मंदिर कमेटी के भजन दास (मोतमीन), मिचर सैन (उपमोतमीन), सोहनलाल (खजांची), सुनील जोखा (कायथ), अजीत नेगी (कोषाध्यक्ष), सुदेश (माली), नरेश और विकेश (पुजारी) सहित समस्त ग्रामवासी आयोजन की तैयारियों में सहयोग कर रहे हैं। कमेटी और ग्रामवासियों ने क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं से परिवार सहित समारोह में पहुंचकर देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है।