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Rampur Bushahar News: कोटिघाट में 60 ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की

Thu, 05 Nov 2026 11:57 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:57 PM IST
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Department of Health organized Nikshaya Shivir on behalf of Kumarsain
कोटिघाट में स्वास्थ्य विभाग कुमारसैन की ओर से आयोजित निक्षय शिविर में मरीज की जांच करते हुए। सं
स्वास्थ्य विभाग कुमारसैन की ओर से निक्षय शिविर का किया आयोजन
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुमारसैन (रामपुर बुशहर)।
विकासखंड नारकंडा की कोटिघाट पंचायत में स्वास्थ्य विभाग कुमारसैन ने निक्षय शिविर लगाया। शिविर में 60 से अधिक ग्रामीणों ने स्वास्थ्य की जांच करवाई। शिविर के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की। इसमें एक्सरे, ब्लड प्रेशर (बीपी), शुगर और बुखार सहित विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जांच की गईं। जांच के बाद जरूरतमंद मरीजों को आवश्यक दवाइयां निशुल्क वितरित की गईं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों को बीमारियों के लक्षणों, समय पर जांच करवाने और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने के बारे जागरूक किया। कोटिघाट पंचायत प्रधान चूड़ा ने स्वास्थ्य विभाग की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है। दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों को कई बार अस्पताल तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। पंचायत स्तर पर इस तरह के शिविर आयोजित होने से ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही स्वास्थ्य जांच और आवश्यक उपचार की सुविधा मिलती है। इससे विशेषकर बुजुर्गों और उन लोगों को राहत मिलती है, जिन्हें छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी अस्पताल जाना पड़ता है। पंचायत प्रधान ने स्वास्थ्य विभाग कुमारसैन का आभार व्यक्त किया।
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