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संवाद न्यूज़ एजेंसी



रोहड़ू। भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) से संबद्ध रोहड़ू, जुब्बल, चिड़गांव और टिक्कर क्षेत्र की विभिन्न यूनियनों की बैठक रोहड़ू विश्राम गृह में हुई। बैठक में सरकार की श्रमिक, कर्मचारी और महिला विरोधी नीतियों पर रोष प्रकट किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि सरकार ने समय रहते कर्मचारियों और श्रमिकों की मांगों को पूरा नहीं किया, तो बीएमएस बजट सत्र के दौरान शिमला में विशाल रैली निकाली जाएगी। इसमें हजारों कर्मचारी, श्रमिक, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मल्टी टास्क वर्कर, मल्टी पर्पज वर्कर, पैरा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, मिड डे मील वर्कर, सिलाई-कढ़ाई अध्यापिकाएं, राजस्व विभाग के दैनिक व अंशकालिक कर्मी, विभिन्न बोर्डों, निगमों और विभागों के कर्मचारी और पेंशनर भाग लेंगे। बैठक में रखी गई प्रमुख मांगों में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं, सिलाई-कढ़ाई अध्यापिकाओं, मल्टी टास्क वर्करों, मल्टी पर्पज वर्करों, पैरा पंप ऑपरेटरों, फिटर, पटवारी सहायकों, मिड-डे मील वर्करों और आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम 30 हजार रुपये मासिक वेतन देने की मांग शामिल रही। साथ ही नियमितीकरण की नीति बनाने, छुट्टियों का लाभ और सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की मांग उठाई गई। विद्युत बोर्ड, वन निगम, पर्यटन निगम सहित विभिन्न बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने, कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ते, लंबित एरियर, ग्रेच्युटी और मेडिकल बिलों का शीघ्र भुगतान करने की मांग की गई। कर्मचारियों को हर माह समय पर वेतन देने और पिछले तीन वर्षों से लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान करने पर भी जोर दिया गया। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को कार्यकर्ता पद पर पदोन्नत करने, आशा कार्यकर्ताओं को वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए कोटा देने की मांग की गई। परिवहन निगम के कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर वेतन, पेंशन व अन्य लाभ देने, आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि और मानदेय का हर माह भुगतान करने तथा अनावश्यक कटौती बंद करने की मांग भी उठाई गई। इसके अलावा महिला शोषण बंद करने, केंद्र के समान महंगाई भत्ते का एरियर सहित अविलंब भुगतान करने, राजस्व विभाग के चतुर्थ श्रेणी दैनिक भोगी कर्मचारियों का पदनाम पटवारी सहायक करने, आउटसोर्स प्रथा बंद कर नियमित रोजगार देने और करुणामूलक आधार पर आश्रितों को बिना शर्त नौकरी देने की मांग की गई। बैठक में बीएमएस के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा क्षेत्र राज्य प्रभारी विपन डोगरा, बीएमएस प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं आईपीएच कर्मचारी महासंघ के प्रदेश वित्त सचिव रूप लाल शर्मा, आशा कार्यकर्ता संघ की प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा मांटा, हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश संगठन मंत्री एवं पूर्व जिला अध्यक्ष बीएमएस बृज लाल शर्मा, राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री चमन लाल कलवान, मल्टी टास्क वर्कर संघ के जिला अध्यक्ष अश्वनी रांटा, हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के संयुक्त सचिव जवाहर ठाकुर, अनिल रिठवान, जिला संगठन मंत्री शाम लाल शर्मा, बीएमएस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुल्ला, आशा संघ टिक्कर की प्रधान अनिता शर्मा, जुब्बल की प्रधान पूनम और आशा संघ की जिला उपप्रधान उर्मिला शर्मा सहित विभिन्न यूनियनों के प्रधान, सचिव व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।