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. व्यापार मंडल दलाश ने विभिन्न समस्याओं पर किया मंथन

संवाद न्यूज एजेंसी

दलाश (कुल्लू)। व्यापार मंडल दलाश की बैठक शुक्रवार को मंदिर परिसर में हुई। अध्यक्ष पूर्ण ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में बाजार की समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में दलाश बाजार में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। व्यापारियों ने प्रस्ताव पारित कर मांग की है कि बाजार में सफाई कर्मचारी तीसरे दिन झाड़ू लगाने के बजाय रोजाना सफाई करें, जिससे बाजार स्वच्छ और साफ-सुथरा बना रहे। बाजार में रोजाना लगने वाले बिजली कटों की समस्या पर भी चिंता जताई गई। व्यापारियों ने कहा कि लगातार बिजली कटौती के कारण टेलर, लोकमित्र केंद्र सहित अन्य दुकानदारों का काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए बिजली बोर्ड के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर बीडीसी सदस्य देवराज चौहान, कोषाध्यक्ष मेहरचंद, राहुल, नरेश, सुनील शर्मा, अमरीश, कुलदीप, हरविंदर, राजेंद्र, विक्की, विजय कुमार, अविनाश शर्मा और सनी सहित अन्य व्यापारी उपस्थित रहे।