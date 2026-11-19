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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर।

किन्नौर जिला न्यायालय ने किराया न देने के मामले में महिला किरायेदार की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने फैसले में स्पष्ट किया कि किरायेदार मकान मालिक के स्वामित्व को चुनौती देकर किराया न देने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। यह मामला किन्नौर जिले के मूरंग तहसील का है। मकान मालिक ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि एक महिला को वर्ष 2019 में एक कमरा एक हजार रुपये मासिक किराये पर दिया गया था, लेकिन उसने जनवरी 2019 से किराया नहीं दिया। इसके बाद 22 जुलाई 2020 को कानूनी नोटिस भेजकर मकान खाली करने और बकाया किराया चुकाने को कहा गया। इसके बावजूद महिला ने मकान खाली नहीं किया। वहीं, महिला ने अदालत में पक्ष रखा कि वह वर्ष 2004 से मकान में किरायेदार है और शुरुआत में 400 रुपये मासिक किराया देती थी, जिसे बाद में 500 रुपये किया गया। उसने जून 2020 तक किराया देने का दावा किया और मकान मालिक के स्वामित्व पर भी सवाल उठाए। जिला न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पाया कि महिला अपने किराये के नियमित भुगतान का प्रमाण पेश नहीं कर सकी। कानूनी नोटिस के जवाब में उसने जुलाई 2020 तक किराया देने की बात कही थी, जबकि अदालत में बयान के दौरान जनवरी 2020 तक ही किराया देने का दावा किया। अदालत ने इसे उसके बयान में विरोधाभास माना। साथ ही किराये की राशि 500 रुपये मासिक स्वीकार करते हुए किराया न चुकाने को बेदखली का आधार माना। अदालत ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 के तहत किरायेदार किरायेदारी शुरू होने के समय मकान मालिक के स्वामित्व को नकार नहीं सकता। इसी आधार पर महिला की अपील खारिज कर निचली अदालत के 16 सितंबर 2024 के फैसले को बरकरार रखा गया।