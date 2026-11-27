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संवाद न्यूज़ एजेंसी



नेरवा (रोहड़ू)। राजकीय महाविद्यालय नेरवा के पूर्व विद्यार्थी संगठन की कार्यकारिणी बैठक अध्यक्ष राजीव भिख्टा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. संगीता झगटा, उप प्राचार्य प्रो. बलवीर सागर, संगठन के संयोजक प्रो. नरेंद्र नेगी और अधीक्षक मदन गोपाल चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में निर्धन एवं मेधावी विद्यार्थियों के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति शुरू करने का निर्णय भी लिया गया। प्राचार्य प्रो. संगीता झगटा ने कहा कि पूर्व विद्यार्थी किसी भी शिक्षण संस्थान की अमूल्य पूंजी होते हैं। उनका अनुभव और सहयोग वर्तमान विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बनता है। बैठक में संगठन के विस्तार, पूर्व विद्यार्थियों का अभिलेख तैयार करने और विद्यार्थियों को कॅरिअर मार्गदर्शन उपलब्ध करवाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा संगठन ने नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाने के प्रस्ताव पारित किए। इसके लिए कार्यकारिणी सदस्य राजेंद्र त्यागी और संगठन अध्यक्ष राजीव भिख्टा ने अपनी प्रतिबद्धता जताई। बैठक में आगामी 7 दिसंबर को संगठन की आम सभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। वहीं, 11 दिसंबर 2026 को महाविद्यालय परिसर में पूर्व विद्यार्थी स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह के माध्यम से पुराने विद्यार्थियों को संस्थान से जोड़ने और महाविद्यालय के विकास में उनकी सहभागिता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।