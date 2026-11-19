Rampur Bushahar News: करछम-वांगतू और बास्पा-दो परियोजना वर्कर्स यूनियन के बहुमत का फैसला 23 नवंबर को
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:17 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:17 PM IST
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भावानगर (किन्नौर)। कड़छम-वांगतू और बास्पा-दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन में बहुमत वाले गुट का पता लगाने के लिए 23 नवंबर को चुनाव करवाया जाएगा। इसके लिए गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतदान में दो उम्मीदवार भाग ले रहे हैं, जिनमें भूपेंद्र कुमार का चुनाव चिह्न उगता सूरज और राजेश कुमार का चुनाव चिह्न सेब निर्धारित किया गया है। मतदाताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी पसंद के केवल एक उम्मीदवार के चुनाव चिह्न के सामने बने बॉक्स में मुहर लगाएं। मतदान को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। मतपत्र को मोड़कर निर्धारित मतपेटी में डालना होगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), किन्नौर स्थित रामपुर के सचिव की देखरेख में यह प्रक्रिया पूरी होगी। बैठक सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। परियोजना में कार्यरत 825 कर्मचारियों को इसकी सूचना देने और मतदान की उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। गुप्त मतदान के बाद बहुमत प्राप्त करने वाले गुट को कंपनी के साथ बातचीत के लिए अधिकृत इकाई घोषित किया जाएगा। इस प्रक्रिया से यूनियन के दोनों गुटों के बीच बहुमत को लेकर चल रहे विवाद का फैसला होगा।
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