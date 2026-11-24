Rampur Bushahar News: डीएवी कॉलेज कांगड़ा ने जीती महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:26 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:26 PM IST
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. घुमारवीं की टीम दूसरे और हमीरपुर कॉलेज की टीम तीसरे स्थान पर रही
. एसडीएम डॉ. शशांक गुप्ता ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी
ठियोग (रामपुर बुशहर)। राजकीय महाविद्यालय ठियोग में दो दिवसीय एचपीयू इंटर कॉलेज महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप-2026 का मंगलवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता में प्रदेश के नौ महाविद्यालयों की टीमों ने भाग लिया। इसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए डीएवी कॉलेज कांगड़ा की टीम ने पहला स्थान हासिल कर चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम की। राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं की टीम दूसरे और राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर की टीम तीसरे स्थान पर रही। समापन समारोह में एसडीएम ठियोग डॉ. शशांक गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने विजेता टीमों और सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने छात्राओं से पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेने और खेल भावना को जीवन में अपनाने का आह्वान किया।
महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. भूपिंद्र सिंह ठाकुर ने विजेता और उपविजेता टीमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ खेलों में भागीदारी भी जरूरी है। प्रतियोगिता के आयोजन सचिव प्रो. विक्रांत गौतम ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मुख्य अतिथि, निर्णायकों, आयोजन समिति और प्रतिभागी महाविद्यालयों का आभार जताया। इस अवसर पर महेंद्र झरायक, नगर परिषद उपाध्यक्ष कमला शर्मा सहित महाविद्यालय के शिक्षक, गैर-शिक्षक कर्मचारी और विद्यार्थी मौजूद रहे।
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. एसडीएम डॉ. शशांक गुप्ता ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी
ठियोग (रामपुर बुशहर)। राजकीय महाविद्यालय ठियोग में दो दिवसीय एचपीयू इंटर कॉलेज महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप-2026 का मंगलवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता में प्रदेश के नौ महाविद्यालयों की टीमों ने भाग लिया। इसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए डीएवी कॉलेज कांगड़ा की टीम ने पहला स्थान हासिल कर चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम की। राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं की टीम दूसरे और राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर की टीम तीसरे स्थान पर रही। समापन समारोह में एसडीएम ठियोग डॉ. शशांक गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने विजेता टीमों और सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने छात्राओं से पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेने और खेल भावना को जीवन में अपनाने का आह्वान किया।
महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. भूपिंद्र सिंह ठाकुर ने विजेता और उपविजेता टीमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ खेलों में भागीदारी भी जरूरी है। प्रतियोगिता के आयोजन सचिव प्रो. विक्रांत गौतम ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मुख्य अतिथि, निर्णायकों, आयोजन समिति और प्रतिभागी महाविद्यालयों का आभार जताया। इस अवसर पर महेंद्र झरायक, नगर परिषद उपाध्यक्ष कमला शर्मा सहित महाविद्यालय के शिक्षक, गैर-शिक्षक कर्मचारी और विद्यार्थी मौजूद रहे।
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