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किन्नौरी मार्केट में दिखी खूब चहल-पहल ; व्यापारियों के खिले चेहरे

. रविवार की छुट्टी के चलते दिनभर गुलजार रहा मेला मैदान

. झूलों और किन्नौरी मार्केट में दिखी खास रौनक

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के पहले रविवार को मेला मैदान में लोगों की खूब भीड़ उमड़ी। रविवार की छुट्टी होने के चलते सुबह से ही लोगों का मेले में पहुंचना शुरू हो गया और दिनभर मैदान में रौनक बनी रही। मेले में कारोबार ने भी धीरे-धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। विभिन्न प्रकार की दुकानें सजने के साथ ही व्यापारियों ने कारोबार शुरू कर दिया है। हालांकि, मेला मैदान में अभी भी कई दुकानें सजना बाकी हैं लेकिन इसके बावजूद खरीदारी का माहौल बनने लगा है। रविवार को बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग मेला देखने पहुंचे। मेले में लगे झूले बच्चों के आकर्षण का केंद्र रहे। बच्चे झूलों का आनंद लेते नजर आए, वहीं महिलाओं सहित अन्य लोगों ने विभिन्न दुकानों पर खरीदारी की। खासकर किन्नौरी मार्केट में अच्छी चहल-पहल देखने को मिली। यहां किन्नौर की पारंपरिक वस्तुओं और स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में लोगों ने रुचि दिखाई। मेले में कारोबार शुरू होने से व्यापारियों के चेहरों पर भी उत्साह नजर आने लगा है। व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भीड़ बढ़ने के साथ कारोबार में और तेजी आएगी। अभी कई दुकानों का सजना बाकी है। ऐसे में आगामी दिनों में मेला मैदान में व्यापारिक गतिविधियां और बढ़ने की संभावना है। लवी मेले में करीब एक माह तक व्यापारिक गतिविधियां चलती हैं। शिमला, कुल्लू और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग यहां गर्म कपड़े, मसाले और अन्य जरूरत का सामान खरीदने पहुंचते हैं। मेले में लोगों को रियायती दामों पर विभिन्न वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। पहले रविवार को उमड़ी भीड़ ने व्यापारियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं।