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वर्ष 2023 और 2025 की आपदाओं में क्षतिग्रस्त ठियोग-हाटकोटी राष्ट्रीय राजमार्ग-705 और हाटकोटी-पांवटा राष्ट्रीय राजमार्ग-707 के जीर्णोद्धार और रखरखाव के लिए 74.99 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इस पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुब्बल-नावर-कोटखाई समेत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का आभार व्यक्त किया है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मेहता सहित जिला परिषद और पंचायत समिति के प्रतिनिधियों ने संयुक्त बयान में कहा कि प्रदेशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों के जीर्णोद्धार के लिए 138.70 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसमें से 74.99 करोड़ रुपये जुब्बल-नावर-कोटखाई के दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए मिलना बड़ी उपलब्धि है। यह कुल स्वीकृत राशि का करीब 54 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि दोनों राजमार्ग क्षेत्र की जीवनरेखाएं हैं। इनके सुधरने से स्थानीय लोगों, किसानों और बागवानों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि पिछले चार वर्षों में शिक्षा मंत्री के प्रयासों से क्षेत्र में 210 सड़कों की पासिंग करवाई गई है। इसके अलावा करीब 850 करोड़ रुपये की सड़क एवं भवन निर्माण परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिन पर कार्य प्रगति पर है। संयुक्त बयान जारी करने वालों में जिला परिषद सदस्य रेखा चौहान, मीनाक्षी मांजटा, नेहा मैहता, पंचायत समिति अध्यक्ष कमलेश झगटा, विजया राजटा, ज्ञानपति रमसेठ, उपाध्यक्ष सुनील राजटा और लोकपाल शरखोली शामिल रहे।