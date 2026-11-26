Rampur Bushahar News: ज्यूरी स्कूल में विद्यार्थियों ने मॉडल और चार्ट से समझाए सांविधानिक मूल्य
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:07 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:07 PM IST
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ज्यूरी (रामपुर बुशहर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ज्यूरी में वीरवार को संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राजनीतिक विज्ञान विभाग ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जमा एक और जमा दो कक्षा के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य पदम बिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन राजनीतिक विज्ञान प्रवक्ता एवं नोडल अधिकारी चमोल नेगी ने किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने आकर्षक मॉडल और चार्ट प्रदर्शनी के माध्यम से भारतीय संविधान के विभिन्न प्रतीकों, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और सांविधानिक मूल्यों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। चमोल नेगी ने भारतीय संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्य पदम बिष्ट ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों और रचनात्मक प्रयासों की सराहना की।
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