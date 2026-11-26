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राजकीय महाविद्यालय नेरवा के राजनीति विज्ञान विभाग ने संविधान दिवस मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. संगीता झागटा ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर सहायक प्राध्यापक प्रो. नरेंद्र नेगी ने 26 नवंबर 1949 के ऐतिहासिक महत्व और संविधान निर्माण में डॉ. भीमराव आंबेडकर के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और नागरिकों के कर्तव्यों की जानकारी देते हुए सांविधानिक मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने लोकतंत्र की मजबूती और जागरूक नागरिकों के दायित्वों पर विचार रखे। साथ ही संविधान के विभिन्न पहलुओं पर आधारित रचनात्मक चार्ट प्रदर्शनी भी लगाई। प्राचार्य और प्राध्यापकों ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर प्रो. बलबीर कलसाइक, डॉ. अरुण दफराइक, डॉ. विकास सुमन सहित अन्य शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे।