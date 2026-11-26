राजकीय महाविद्यालय आनी में संविधान दिवस के अवसर पर प्रतियोगिताएं करवाई गईं। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हिमेश, रोहित और अरुण की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि मीनाक्षी, रानिका और चांदनी की टीम द्वितीय रही। भाषण प्रतियोगिता में रानिका ने पहला और अरुण ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। पोस्टर मेकिंग में अर्पिता शर्मा प्रथम और कृतिका वर्मा द्वितीय रहीं। नारा लेखन प्रतियोगिता में तनिका ने प्रथम और रविंद्र ने द्वितीय स्थान हासिल किया। वहीं, वाद-विवाद प्रतियोगिता में अरुण कुमार को सर्वश्रेष्ठ वक्ता और अंशुल गोस्वामी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए चुना गया। वाद-विवाद प्रतियोगिता का विषय ‘सोशल मीडिया लोकतंत्र का साधन है या खतरा’ रहा। इस अवसर पर एसडीएम आनी लक्ष्मण सिंह कनेट मुख्य अतिथि रहे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. दायक राम ठाकुर ने विद्यार्थियों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के अंत में राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. पम्पी घामटा ने सभी का आभार व्यक्त किया।