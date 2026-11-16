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Rampur Bushahar News: नेरवा और रोहड़ू में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का समापन

Mon, 16 Nov 2026 11:36 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:36 PM IST
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Chhath festival concludes in Nerwa and Rohru with the offering of 'arghya' to the rising sun
नेरवा में छठ पूजा के लिए सज कर पहुंची प्रवासी महिलाएं। संवाद
शालवी और पब्बर नदी के तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
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प्रवासी परिवारों ने विधि-विधान से निभाईं परंपराएं
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू/नेरवा। हिमाचल की शांत वादियों में बसे नेरवा और रोहड़ू में छठ महापर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। बिहार और उत्तर प्रदेश से आकर यहां रह रहे प्रवासी परिवारों ने शालवी और पब्बर नदी के तट पर पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ छठ पूजा की। चार दिवसीय पर्व का समापन सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने और व्रतियों के पारण के साथ हुआ। नेरवा में श्रद्धालुओं ने नहाय-खाय से पर्व की शुरुआत की। इसके बाद खरना की परंपरा निभाते हुए गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण किया। तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया, जबकि सोमवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु शालवी नदी के घाट पर पहुंचने लगे। उगते सूर्य को दूध और जल अर्पित कर व्रतियों ने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान घाट पर छठ के पारंपरिक गीत गूंजते रहे। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में बांस के सूप और दउरे में फल, नारियल, गन्ना और ठेकुआ सहित विभिन्न प्रसाद सजाकर छठी मैया की पूजा-अर्चना की। अर्घ्य देने के बाद व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे का निर्जला व्रत पूरा किया। आयोजन के दौरान पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा गया। श्रद्धालुओं ने प्लास्टिक के बजाय बांस की टोकरियों, सूप और पत्तलों का इस्तेमाल किया। पूजा संपन्न होने के बाद प्रवासी समाज के लोगों ने स्वयं शालवी घाट की सफाई भी की। श्रद्धालुओं ने कहा कि नेरवा अब उनका दूसरा घर है और छठ प्रकृति की पूजा का पर्व होने के कारण नदी की स्वच्छता बनाए रखना भी उनकी जिम्मेदारी है। छठ महापर्व के आयोजन ने प्रवासी समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था को प्रदर्शित करने के साथ स्थानीय लोगों के बीच आपसी भाईचारे, सामाजिक सौहार्द और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।
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