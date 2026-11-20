Rampur Bushahar News: राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में छाए डीएवी चौपाल के खिलाड़ी
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:29 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:29 PM IST
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चौपाल (रोहड़ू)। डीएवी पब्लिक स्कूल चौपाल के विद्यार्थियों ने दिल्ली के चिल्ला खेल परिसर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता के अंडर-14 वर्ग में दसवीं कक्षा के छात्र सूर्यवंश भागटा ने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। प्रतियोगिता में विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों अक्षिता मधाईक, अहाना सधामटा, वानिका सधामटा, रुद्राक्षी चंदेल, अर्धवी और आदित्य केस्टा ने भी शानदार प्रदर्शन किया। सभी खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल, अनुशासन और खेल भावना का परिचय देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित की। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य अनिता डोगरा ने सभी खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों को सम्मानित कर बधाई दी।
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