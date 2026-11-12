Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   BJP to observe 'Tribal Pride Week' on the occasion of Birsa Munda's birth anniversary

बिरसा मुंडा की जयंती पर भाजपा मनाएगी जनजातीय गौरव सप्ताह : सुनील नेगी

Thu, 12 Nov 2026 11:44 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
18 नवंबर तक देशभर में होंगे कार्यक्रम, महासू जिले में रक्तदान शिविर और सफाई अभियान सहित सामाजिक गतिविधियां होंगी आयोजित
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 18 नवंबर तक देशभर में जनजातीय गौरव सप्ताह मनाएगी। इस दौरान जनजाति बहुल जिलों, विधानसभा क्षेत्रों और मंडलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी सुनील कुमार नेगी और संगठनात्मक जिला महासू के महामंत्री दलीप नेगी ने यह जानकारी दी। 15 नवंबर को रामपुर में भी कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती देशभर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को जन-जन तक पहुंचाना है। इसी कड़ी में भाजपा एसटी मोर्चा संगठनात्मक जिला महासू में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसके तहत रक्तदान शिविर, सफाई अभियान और अन्य सामाजिक गतिविधियां होंगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा सहित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों के संघर्ष, बलिदान सहित राष्ट्र के प्रति समर्पण को याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों में जनजातीय समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही जनजातीय समाज से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष के आरोपों और दावों का तथ्यों के आधार पर जवाब जनता के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज का सम्मान, अधिकारों की रक्षा और सर्वांगीण विकास भाजपा की प्रतिबद्धता है। भगवान बिरसा मुंडा का त्याग, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति सदैव प्रेरणा देते रहेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें