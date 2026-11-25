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संवाद न्यूज़ एजेंसी

रोहड़ू।

भाजपा नेता चेतन बरागटा ने प्रगतिनगर में आईटीआई भवन और पेयजल योजना के उद्घाटन को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के लिए बजट पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार के समय स्वीकृत हुआ था। शिक्षा मंत्री को उद्घाटन का श्रेय लेने से पहले यह बताना चाहिए कि अन्य शिलान्यास की गई योजनाओं का काम कहां तक पहुंचा है। चेतन बरागटा ने कहा कि 22 सितंबर 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रगतिनगर कॉलेज में आईटीआई भवन के लिए 10.62 करोड़ रुपये, छात्रावास के लिए 8.50 करोड़, सभागार के लिए आठ करोड़, छात्राओं के छात्रावास के लिए चार करोड़, कौशल विकास भवन के लिए चार करोड़, कैफेटेरिया के लिए 1.60 करोड़ और पेयजल योजना के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं दिवंगत नरेंद्र बरागटा के प्रयासों से क्षेत्र को मिली थीं। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार केवल आईटीआई भवन और पेयजल योजना का उद्घाटन कर रही है, जबकि अन्य योजनाओं की प्रगति को लेकर कोई जानकारी नहीं दी जा रही। मुख्यमंत्री की ओर से नए ट्रेड शुरू करने की घोषणा भी अब तक पूरी नहीं हुई है। वहीं, दो वर्ष पहले शिलान्यास किए गए पॉलीटेक्निक कॉलेज के लिए भी बजट उपलब्ध नहीं हो पाया है। चेतन बरागटा ने कहा कि शिक्षा मंत्री को दूसरों के कार्यों का श्रेय लेने के बजाय अपने कार्यकाल में नई योजनाएं शुरू करके दिखानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार के समय स्वीकृत योजनाओं को समय पर पूरा करवाने के बजाय अनावश्यक रूप से लटकाया गया। उन्होंने कहा कि केवल शिलान्यास और उद्घाटन से विकास नहीं होता, बल्कि योजनाओं को समय पर पूरा कर उनका लाभ जनता और युवाओं तक पहुंचाना जरूरी है।